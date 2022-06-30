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Сегодня, 16:51

Люк де Йонг попрощался с «Барселоной»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Люк де Йонг.
Фото Global Look Press

Нападающий Люк де Йонг попрощался с «Барселоной».

Прошедший сезон 31-летний нидерландец провел в каталонском клубе на правах аренды из «Севильи». Он забил семь мячей и отдал одну результативную передачу в 29 матчах во всех турнирах.

«Кулес», это было особенное время. Я желаю вам всего наилучшего в будущем!» — написал де Йонг в Twitter.

Ранее сообщалось, что де Йонг может вернуться в ПСВ.

Футбол
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ФК Севилья
Люк де Йонг
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