Люк де Йонг попрощался с «Барселоной»

Нападающий Люк де Йонг попрощался с «Барселоной».

Прошедший сезон 31-летний нидерландец провел в каталонском клубе на правах аренды из «Севильи». Он забил семь мячей и отдал одну результативную передачу в 29 матчах во всех турнирах.

«Кулес», это было особенное время. Я желаю вам всего наилучшего в будущем!» — написал де Йонг в Twitter.

Ранее сообщалось, что де Йонг может вернуться в ПСВ.