Люк де Йонг попрощался с «Барселоной»
Нападающий Люк де Йонг попрощался с «Барселоной».
Прошедший сезон 31-летний нидерландец провел в каталонском клубе на правах аренды из «Севильи». Он забил семь мячей и отдал одну результативную передачу в 29 матчах во всех турнирах.
«Кулес», это было особенное время. Я желаю вам всего наилучшего в будущем!» — написал де Йонг в Twitter.
Ранее сообщалось, что де Йонг может вернуться в ПСВ.
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15
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16
|Мальорка
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17
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
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Осасуна – Севилья
|- : -
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Валенсия – Жирона
|- : -
|13.08
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Вальядолид – Вильярреал
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