Марко Асенсио намерен уйти из «Реала»
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио намерен уйти из команды.
По данным Sport.es, игрок намерен найти команду, которая будет платить ему больше, чем он зарабатывает в «Реале». Также 26-летний полузащитник хочет регулярно играть в стартовом составе в преддверии Чемпионата мира-2022 в Катаре.
Однако сообщается, что клубы не хотят удовлетворять требования по трансферу в размере 40 миллионов евро и зарплате около 7 миллионов евро в год.
Ранее информировалось, что в Асенсио заинтересованы «Арсенал», «Челси», «Милан» и «Ливерпуль».
В сезоне-2021/22 испанец забил 12 голов и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за «Реал». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 40 миллионов евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.
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|Барселона
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3
|Атлетико
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|0-0
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4
|Севилья
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|0
|0-0
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5
|Бетис
|0
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|0
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|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0-0
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7
|Вильярреал
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|0
|0
|0-0
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8
|Атлетик
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|0-0
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9
|Валенсия
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|0-0
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10
|Осасуна
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|0-0
|0
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11
|Сельта
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
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|0
|0-0
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|13.08
|00:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|13.08
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|13.08
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
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Бетис – Эльче
|- : -
|13.08
|00:00
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
|00:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|00:00
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Валенсия – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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