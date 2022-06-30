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Марко Асенсио намерен уйти из «Реала»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио намерен уйти из команды.

По данным Sport.es, игрок намерен найти команду, которая будет платить ему больше, чем он зарабатывает в «Реале». Также 26-летний полузащитник хочет регулярно играть в стартовом составе в преддверии Чемпионата мира-2022 в Катаре.

Однако сообщается, что клубы не хотят удовлетворять требования по трансферу в размере 40 миллионов евро и зарплате около 7 миллионов евро в год.

Ранее информировалось, что в Асенсио заинтересованы «Арсенал», «Челси», «Милан» и «Ливерпуль».

В сезоне-2021/22 испанец забил 12 голов и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за «Реал». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 40 миллионов евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/asensio-baja-nube-irse-13971555
Марко Асенсио
Футбол
ФК Реал
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