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Араухо намерен остаться в «Барселоне», несмотря на предложения английских клубов

Защитник «Барселоны» Араухо намерен остаться в каталонском клубе
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо намерен остаться в каталонском клубе, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 23-летний уругваец доволен ролью в команде при Хави. Также ему очень нравится жизнь в Барселоне.

Отмечается, что защитник получает предложения от английских клубов, которые предлагают ему более высокую зарплату, чем «Барселона». Однако приоритетный вариант для Араухо — остаться в каталонском клубе.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 33 матчах за «Барселону» и забил четыре мяча. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/araujo-encantado-barcelona-proyecto-xavi-13408485
Хави Эрнандес (Хави)
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3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
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 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
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 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
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 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
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 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
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 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
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 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
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15
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 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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19.01 23:30
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Хетафе – Гранада
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