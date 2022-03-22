Араухо намерен остаться в «Барселоне», несмотря на предложения английских клубов

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо намерен остаться в каталонском клубе, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 23-летний уругваец доволен ролью в команде при Хави. Также ему очень нравится жизнь в Барселоне.

Отмечается, что защитник получает предложения от английских клубов, которые предлагают ему более высокую зарплату, чем «Барселона». Однако приоритетный вариант для Араухо — остаться в каталонском клубе.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 33 матчах за «Барселону» и забил четыре мяча. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.