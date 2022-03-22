Куртуа: «Реал» отдаст все, чтобы выиграть трофеи, на которые претендует"

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:4) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

«Мы команда, — написал Куртуа в Twitter. — Выигрываем или проигрываем, мы делаем это вместе и отреагируем так, как положено. Знаю, что думать о произошедшем все еще больно, но поверьте: «Реал» отдаст все, чтобы выиграть трофеи, на которые претендует. Мы находимся в лучшем положении, чтобы сделать это. Мы должны чтить историю и традиции мадридистов. Сейчас — больше, чем когда-либо».

После 29 туров ла лиги «Реал» набрал 66 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Барселона» с 54 баллами располагается на третьей позиции и имеет одну встречу в запасе.