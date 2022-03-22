«Вильярреал» намерен приобрести полузащитника «Райо Вальекано»

Полузащитник «Райо Вальекано» Санти Комесанья может перейти в «Вильярреал».

Как сообщает AS, клуб из Вильярреала сделает предложение в размере 4 миллионов евро за 25-летнего игрока. «Райо» может продать его до того, как он станет свободным агентом.

Текущий контракт футболиста истекает летом 2023 года.

В сезоне-2021/22 Комесанья сыграл за «Райо Вальекано» 33 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.