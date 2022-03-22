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Сегодня, 11:22

«Вильярреал» намерен приобрести полузащитника «Райо Вальекано»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Райо Вальекано» Санти Комесанья может перейти в «Вильярреал».

Как сообщает AS, клуб из Вильярреала сделает предложение в размере 4 миллионов евро за 25-летнего игрока. «Райо» может продать его до того, как он станет свободным агентом.

Текущий контракт футболиста истекает летом 2023 года.

В сезоне-2021/22 Комесанья сыграл за «Райо Вальекано» 33 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: https://as.com/futbol/2022/03/21/primera/1647898009_163238.html
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Райо Вальекано
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3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
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 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
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 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
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 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
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 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
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 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
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 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
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18.01 22:00
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18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
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 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
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Реал

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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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Барселона

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Жорди Альба

Барселона

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Хетафе

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Севилья

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