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Сегодня, 19:10

Бельерин: «Футболисты — люди, которые должны платить больше всех налогов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Эктор Бельерин.
Фото ФК &quot;Барселона&quot;

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин заявил, что футболисты должны больше заботиться об обществе и платить повышенные налоги.

«Футболисты — люди, которые должны платить больше всех налогов. Я из семьи, где требовалось из месяца в месяц работать, чтобы прокормить себя. Я и сейчас сталкиваюсь с такой ситуацией повсюду.

Все хотят зарабатывать больше денег, чтобы чувствовать себя комфортнее. Это нормально. Но с высокими доходами надо смотреть не только на свое окружение, но и на общество в целом.

Футболисты находятся в очень привилегированном положении. Надо помнить, откуда мы вышли. Нам нужно первыми помогать стабильности нашего общества», — приводит слова Бельерина Ara.

27-летний Бельерин провел в этом сезоне 5 матчей за «Барсу» и не отметился результативными действиями.

Его контракт с клубом истекает летом 2023 года, когда он может стать свободным агентом.

Эктор Бельерин
ФК Барселона
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