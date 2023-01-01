«Аль-Наср» и «Интер Майами» готовы предложить контракт Модричу

Полузащитника «Реала» Луку Модрича хотят подписать «Аль-Наср» и «Интер Майами», утверждает Marca.

37-летний хорват же пока не собирается менять клуб. Ранее сообщалось, подписание нового контракта с хавбеком является только вопросом времени для «королевского клуба».

Действующий контракт полузащитника с «королевским клубом» рассчитан до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Модрич провел за мадридский клуб 18 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.