Хави отменил выходной для игроков «Барселоны» после ничьи в матче с «Эспаньолом»

Главный тренер «Барселоны» отменил выходной день после ничейного результата матча 15-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (1:1), сообщает Sporte.es.

Тренер сине-гранатовых изначально планировал предоставить команде выходной день 1 января, чтобы футболисты провели время со своими семьями, но неудовлетворительный результат поменял планы специалиста. Вместо этого в воскресенье футболисты команды провели очередную тренировку.

В турнирной таблице «Барселона» (38 очков) занимает первое место, опережая идущий следом «Реал» (38) по дополнительным показателям.

В следующем туре «Барса» на выезде сыграет против «Атлетико», матч состоится 8 января.