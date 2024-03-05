«Осасуна» дома победила «Алавес»

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«Осасуна» дома обыграла «Алавес» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол на 76-й минуте встречи забил форвард хозяев Анте Будимир.

«Осасуна» поднялась на десятое место в турнирной таблице ла лиги с 36 очками.

«Алавес» занимает 13-ю строчку с 29 очками.