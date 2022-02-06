Алвес — самый возрастной автор гола в истории «Барселоны»
Алвес стал самым возрастным автором гола в истории «Барселоны»
Защитник «Барселоны» Дани Алвес забил мяч в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (4:2).
Бразилец забил в возрасте 38 лет и 276 дней, став самым возрастным автором гола в истории каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.
Прежний рекорд принадлежал бывшему защитнику «Барселоны» Жоану Сегарре, который забил «Бетису» в сезоне-1963/64 в 36 лет и 163 дня.
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|47-20
|50
|
2
|Севилья
|23
|13
|8
|2
|34-16
|47
|
3
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|41-27
|40
|
4
|Барселона
|22
|10
|8
|4
|36-25
|38
|
5
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|22
|10
|6
|6
|38-30
|36
|
6
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|23
|9
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|35
|
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|22
|9
|8
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|22-21
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|
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|7
|10
|5
|21-17
|31
|
9
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|22
|9
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|9
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|31
|
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|
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|
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|8
|8
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|29
|
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|Эспаньол
|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|
14
|Эльче
|23
|6
|8
|9
|26-31
|26
|
15
|Хетафе
|23
|6
|7
|10
|20-23
|25
|
16
|Гранада
|22
|5
|9
|8
|26-33
|24
|
17
|Мальорка
|22
|5
|8
|9
|19-34
|23
|
18
|Кадис
|23
|3
|9
|11
|20-38
|18
|
19
|Алавес
|23
|4
|5
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|17-38
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|
20
|Леванте
|22
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|8
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|11
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37 тур
38 тур
|4.02
|23:00
|
Хетафе – Леванте
|3 : 0
|5.02
|16:00
|
Эльче – Алавес
|3 : 1
|5.02
|18:15
|
Мальорка – Кадис
|2 : 1
|5.02
|20:30
|
Сельта – Р. Вальекано
|2 : 0
|5.02
|23:00
|
Осасуна – Севилья
|0 : 0
|6.02
|16:00
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|0 : 0
|6.02
|18:15
|
Барселона – Атлетико
|4 : 2
|6.02
|20:30
|
Бетис – Вильярреал
|0 : 2
|6.02
|23:00
|
Реал – Гранада
|- : -
|7.02
|23:00
|
Атлетик – Эспаньол
|- : -
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Бомбардиры
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|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|17
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|20
|1
|7
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