Алвес стал самым возрастным автором гола в истории «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес забил мяч в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (4:2).

Бразилец забил в возрасте 38 лет и 276 дней, став самым возрастным автором гола в истории каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

Прежний рекорд принадлежал бывшему защитнику «Барселоны» Жоану Сегарре, который забил «Бетису» в сезоне-1963/64 в 36 лет и 163 дня.