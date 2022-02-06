Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:13

«Бетис» дома потерпел поражение от «Вильярреала»

«Бетис» проиграл «Вильярреалу» в матче чемпионата Испании
Карен Саркисян
Корреспондент
«Бетис» — «Вильярреал» — 0:2.
Фото AFP

«Бетис» потерпел поражение от «Вильярреала» (0:2) в матче 23-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

В составе гостей забитыми мячами отметились Пау Торрес и Этьен Капу.

Таким образом, «Вильярреал» набрал 35 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Бетис» с 40 баллами располагается на третьей позиции.

Напомним, что 17 февраля «Бетис» сыграет с «Зенитом» в первой игре 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет в Санкт-Петербурге. Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье.

Испания. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 20:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:2
Вильярреал
Голы
Пау Торрес, 41 (0:1), Капуэ, 83 (0:2)
Бетис
Руй Силва Бартра Пеццела Бельерин Миранда Фекир (Тельо, 87 ) Каналес Гуардадо (Родри, 59 ) Родригес Хуанми (Руибаль, 84 ) Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 59 )
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт (Орье, 64) Морено (Ло Сельсо, 77) Педраса Парехо Капуэ Морено (Тригерос, 35) Пако Алькасер (Груневелд, 63) Чиквуэзе (Пино, 77)
Предупреждения
Каналес 85, Борха Иглесиас 90  -  Чиквуэзе 25, Морено 37, Капуэ 71
Судьи
Фуэртес (Испания)

Футбол
ФК Бетис
ФК Вильярреал
0
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Бил финна палкой, рвал майку и убегал от врачей, чтобы поехать на Олимпиаду: кто такой Александр Большунов, выигравший для России первое золото Пекина-2022
Реклама
Материалы сюжета: Лига Европы, 1/8 финала: соперник для «Спартака» и пройдет ли «Зенит»
В «Спартаке» объяснили, почему клубу пришлось повторно заявлять Жиго на матчи плей-офф Лиги Европы
«Спартак» включил Николсона и Мартинса в заявку на плей-офф Лиги Европы
Мостовой о «Бетисе» в ЛЕ: «Нам очень сильно не повезло с соперником, будет очень тяжело
Селихов рассказал, почему «Спартак» по-разному выступил в Лиге Европы и в РПЛ
«Спартак» загадал желание на Рождество
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алвес — об удалении в матче с «Атлетико»: «Слишком суровое решение. Мне некуда было опустить ногу»

Чемпионат Испании, 23-й тур: «Барселона» обыграла «Атлетико», «Реал» — «Гранада» и другие матчи 23-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.02 23:00
Хетафе – Леванте
 3 : 0
5.02 16:00
Эльче – Алавес
 3 : 1
5.02 18:15
Мальорка – Кадис
 2 : 1
5.02 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 2 : 0
5.02 23:00
Осасуна – Севилья
 0 : 0
6.02 16:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 0 : 0
6.02 18:15
Барселона – Атлетико
 4 : 2
6.02 20:30
Бетис – Вильярреал
 0 : 2
6.02 23:00
Реал – Гранада
 - : -
7.02 23:00
Атлетик – Эспаньол
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости