«Бетис» дома потерпел поражение от «Вильярреала»

«Бетис» потерпел поражение от «Вильярреала» (0:2) в матче 23-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

В составе гостей забитыми мячами отметились Пау Торрес и Этьен Капу.

Таким образом, «Вильярреал» набрал 35 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Бетис» с 40 баллами располагается на третьей позиции.

Напомним, что 17 февраля «Бетис» сыграет с «Зенитом» в первой игре 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет в Санкт-Петербурге. Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье.