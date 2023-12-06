У Араухо диагностирована трещина в скуле после матча с «Атлетико»
У защитника «Барселоны» Рональда Араухо выявлена трещина в скуле после игры с «Атлетико» (1:0) в 15-м туре чемпионата Испании, сообщает Sport.es.
24-летний уругваец провел на поле весь матч, несмотря на травму. Отмечается, что чувствовать боль Араухо стал после игры.
Ожидается, что игрок все же сможет выступить в матче с «Жироной» в 16-м туре ла лиги.
В этом сезоне Араухо провел 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
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|
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|
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|38
|
2
|Жирона
|15
|12
|2
|1
|34-18
|38
|
3
|Барселона
|15
|10
|4
|1
|28-14
|34
|
4
|Атлетико
|14
|10
|1
|3
|30-13
|31
|
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|Атлетик
|15
|8
|4
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|30-18
|28
|
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|15
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|5
|3
|26-18
|26
|
7
|Бетис
|15
|6
|7
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|25
|
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|6
|3
|6
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|21
|
9
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|19
|
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|15
|4
|7
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|17-20
|19
|
11
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|15
|4
|7
|4
|16-22
|19
|
12
|Вильярреал
|15
|4
|4
|7
|22-26
|16
|
13
|Алавес
|15
|4
|4
|7
|14-19
|16
|
14
|Осасуна
|15
|4
|3
|8
|17-25
|15
|
15
|Севилья
|14
|2
|7
|5
|20-20
|13
|
16
|Кадис
|15
|2
|6
|7
|12-22
|12
|
17
|Мальорка
|15
|1
|8
|6
|13-20
|11
|
18
|Сельта
|15
|1
|6
|8
|15-25
|9
|
19
|Гранада
|15
|1
|4
|10
|19-35
|7
|
20
|Альмерия
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|0
|4
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|16-37
|4
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|8.12
|23:00
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|9.12
|16:00
|
Алавес – Лас-Пальмас
|- : -
|9.12
|18:15
|
Бетис – Реал
|- : -
|9.12
|20:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|9.12
|23:00
|
Мальорка – Севилья
|- : -
|10.12
|16:00
|
Атлетико – Альмерия
|- : -
|10.12
|18:15
|
Гранада – Атлетик
|- : -
|10.12
|20:30
|
Кадис – Осасуна
|- : -
|10.12
|23:00
|
Барселона – Жирона
|- : -
|11.12
|23:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|11
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|8
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|13
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|12
|1
|0
|
|
Алехандро Катена
Осасуна
|14
|1
|5
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