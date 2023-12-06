У Араухо диагностирована трещина в скуле после матча с «Атлетико»

У защитника «Барселоны» Рональда Араухо выявлена трещина в скуле после игры с «Атлетико» (1:0) в 15-м туре чемпионата Испании, сообщает Sport.es.

24-летний уругваец провел на поле весь матч, несмотря на травму. Отмечается, что чувствовать боль Араухо стал после игры.

Ожидается, что игрок все же сможет выступить в матче с «Жироной» в 16-м туре ла лиги.

В этом сезоне Араухо провел 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.