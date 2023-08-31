Захарян о партнерах по «Реал Сосьедад»: «Какие-то слишком дружелюбные, даже чересчур»
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, как он провел первую тренировку в испанском клубе.
«Супер! Познакомился со всеми, все дружелюбные, хорошо меня приняли. Говорят, что мне тут очень понравится, что крутой город, крутая лига. Сказали: «Просто кайфуй — и все». Общаемся на английском. На удивление, нормально понимаю, не ожидал даже. Мы в моменте с Костей (Тюкавиным. — Прим. «СЭ») занимались английским, но чего-то бросили. Однако с партнерами по команде говорили на английском. Испанский? Не довелось. Скорее [испаноговорящие ребята] учили русский, чем мы испанский», — сказал Захарян.
Захарян также рассказал, будет ли у него в клубе переводчик на русский язык.
«Здесь переводчика у меня не будет. Страшно ли? В целом нормально, единственная проблема — понимать тренера на тренировках, потому что он только на испанском говорит. Сегодня мне Микеле с этим помог. Микеле Ойарсабаль, капитан команды, переводил мне на английский. Я говорю, они какие-то слишком дружелюбные, прям открытые, даже чересчур (смеется). Даже мне, не особо коммуникабельному, было не особо сложно. Они там начали вопросы задавать, я им в ответ. Пришел Траоре, правый защитник, разбавил атмосферу, начал шутить. Вообще супер! Знаю ли маты на испанском? Конечно. Ребята-латиносы в Москве матерились, я слышал. Puta madre! У тренера через каждое слово это», — добавил Захарян.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
3
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
5
|Атлетик
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
6
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
7
|Р. Вальекано
|3
|2
|0
|1
|4-7
|6
|
8
|Валенсия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
9
|Бетис
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
10
|Кадис
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
11
|Хетафе
|3
|1
|1
|1
|1-3
|4
|
12
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
13
|Вильярреал
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
14
|Алавес
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
16
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
17
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
18
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
19
|Альмерия
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
|1.09
|20:30
|
Кадис – Вильярреал
|- : -
|1.09
|23:00
|
Альмерия – Сельта
|- : -
|2.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Гранада
|- : -
|2.09
|17:15
|
Реал – Хетафе
|- : -
|2.09
|19:30
|
Алавес – Валенсия
|- : -
|2.09
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
|3.09
|15:00
|
Жирона – Лас-Пальмас
|- : -
|3.09
|17:15
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|3.09
|19:30
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|3.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|2
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|2
|1
|0