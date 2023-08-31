Захарян назвал игрока, против которого хочет сыграть в Испании: «Все-таки, есть какая-то предыстория»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал, против какого футболиста хотел бы сыграть в чемпионате Испании.

«Команды, понятно, две. Но мне было бы интересно сыграть против Гризманна. Все-таки есть какая-то предыстория. Он мне писал в социальных сетях. И недавно тоже было — спрашивал по поводу трансфера, планов. Это было месяца два назад», — сказал Захарян.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.