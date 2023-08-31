Президент «Реал Сосьедад»: «Надеюсь, Захарян добавит нам красок в искусстве на поле»

Президент «Реал Сосьедад» Хоакин Аперрибай в интервью Нобелю Арустамяну высказался об Арсене Захаряне.

«Почти каждый год в музее Кристобаля Баленсиаги проводится фестиваль. Стараюсь ходить, когда получается. Не знал, что Арсену нравится этот бренд. Сходим с ним как-нибудь вместе. Что могу посоветовать в плане стиля Арсену? Мне кажется, самое главное — его улыбка, которая ему очень идет и подходит к культуре Сан-Себастьяна и «Реал Сосьедад». Он еще молодой, в раннем возрасте приехал сюда. Когда он встретит испанскую девушку из Сан-Себастьяна, когда у него будет баскская девушка, все встанет на свои места. Надеюсь, Арсен добавит нам красок в искусстве на поле, чтобы «Реал Сосьедад» развивался и дальше», — сказал Аперрибай.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.