Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в интервью Sport24 прокомментировал информацию о том, что он может продолжить карьеру в «Барселоне».

— В интервью КраСаве ты сказал, что к тебе пока не обращались европейские клубы. Спустя три месяца все так же?

— Да. Ко мне все еще никто не обращался из Европы. Только разговоры об этом, но предложений не было.

— Представим, что тебя хотят по одной команде из топ-5 лиг. Какую бы лигу выбрал?

— Испанию. Мне всегда нравился их техничный футбол.

— Многие интересуются, когда мы увидим тебя в «Барсе»?

— Я сам не знаю, если честно, ха-ха. Как будет предложение, станет ясно.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в 18-летнем россиянине. Интерес к футболисту также проявлял «Эвертон».