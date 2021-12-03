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Захарян — об интересе «Барселоны»: «Сам не знаю, если честно»

Захарян прокомментировал интерес со стороны «Барселоны»
14:58
Арсен Захарян. Фото Instagram
Арсен Захарян. Фото Instagram
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в интервью Sport24 прокомментировал информацию о том, что он может продолжить карьеру в «Барселоне».

— В интервью КраСаве ты сказал, что к тебе пока не обращались европейские клубы. Спустя три месяца все так же?

— Да. Ко мне все еще никто не обращался из Европы. Только разговоры об этом, но предложений не было.

— Представим, что тебя хотят по одной команде из топ-5 лиг. Какую бы лигу выбрал?

— Испанию. Мне всегда нравился их техничный футбол.

— Многие интересуются, когда мы увидим тебя в «Барсе»?

— Я сам не знаю, если честно, ха-ха. Как будет предложение, станет ясно.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в 18-летнем россиянине. Интерес к футболисту также проявлял «Эвертон».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-12-03-arsen-zakharyan-futbolist-dinamo-i-sbornoy-rossii-biografiya-instagram-intervyu-dinamo-rpl-barselona-transfery-sbornaya-rossii-karpin

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Виктория Кравченко все материалы автора

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