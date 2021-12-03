Захарян — об интересе «Барселоны»: «Сам не знаю, если честно»
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в интервью Sport24 прокомментировал информацию о том, что он может продолжить карьеру в «Барселоне».
— В интервью КраСаве ты сказал, что к тебе пока не обращались европейские клубы. Спустя три месяца все так же?
— Да. Ко мне все еще никто не обращался из Европы. Только разговоры об этом, но предложений не было.
— Представим, что тебя хотят по одной команде из топ-5 лиг. Какую бы лигу выбрал?
— Испанию. Мне всегда нравился их техничный футбол.
— Многие интересуются, когда мы увидим тебя в «Барсе»?
— Я сам не знаю, если честно, ха-ха. Как будет предложение, станет ясно.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в 18-летнем россиянине. Интерес к футболисту также проявлял «Эвертон».
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Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-12-03-arsen-zakharyan-futbolist-dinamo-i-sbornoy-rossii-biografiya-instagram-intervyu-dinamo-rpl-barselona-transfery-sbornaya-rossii-karpin
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