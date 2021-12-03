Лапорта высказался о контракте Дембеле и возможной покупке Мбаппе
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сравнил форварда команды Усмана Дембеле и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Дембеле хочет остаться в «Барселоне». Его агент хочет для него лучшего, но иногда деньги — не главное. Для меня очевидно, что Дембеле лучше Мбаппе. Очень хотел бы, чтобы он остался», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.
Сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры с агентом игрока о новом контракте.
В сезоне-2021/22 Дембеле принял участие в 3 матчах «Барселоны» и не отличился результативными действиями. Контракт игрока действует до конца июня 2022 года.
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