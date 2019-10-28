Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

Юмтити не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Вальядолидом»

22:24
Теги:

Стала известна заявка «Барселоны» на матч 11-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида», информирует официальный Twitter каталонцев. В список из 18 игроков не попал защитник Самюэль Юмтити.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — тер Штеген, Нету;

защитники — Семеду, Пике, Альба, Тодибо, Роберто, Лангле;

полузащитники — Ракитич, Бускетс, де Йонг, Аленья, Видаль;

нападающие — Месси, Гризманн, Суарес, Фати, Перес.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Вальядолид», игра пройдет завтра, 29 октября.

Чемпионат Испании: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Барселона — Вальядолид

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир