Юмтити не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Вальядолидом»

Стала известна заявка «Барселоны» на матч 11-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида», информирует официальный Twitter каталонцев. В список из 18 игроков не попал защитник Самюэль Юмтити.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — тер Штеген, Нету;

защитники — Семеду, Пике, Альба, Тодибо, Роберто, Лангле;

полузащитники — Ракитич, Бускетс, де Йонг, Аленья, Видаль;

нападающие — Месси, Гризманн, Суарес, Фати, Перес.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Вальядолид», игра пройдет завтра, 29 октября.

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