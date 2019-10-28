Юмтити не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Вальядолидом»
22:24
Стала известна заявка «Барселоны» на матч 11-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида», информирует официальный Twitter каталонцев. В список из 18 игроков не попал защитник Самюэль Юмтити.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
вратари — тер Штеген, Нету;
защитники — Семеду, Пике, Альба, Тодибо, Роберто, Лангле;
полузащитники — Ракитич, Бускетс, де Йонг, Аленья, Видаль;
нападающие — Месси, Гризманн, Суарес, Фати, Перес.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Вальядолид», игра пройдет завтра, 29 октября.
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