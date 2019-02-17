Ян Облак: "Буду рад продлить контракт с "Атлетико"

Голкипер "Атлетико" Ян Облак признался, что хотел бы продлить контракт с "матрасниками", сообщает Marca. 26-летний словенец выступает за испанский клуб с 2014 года. Его предыдущим клубом была "Бенфика".

– У меня контракт до 2021 года. Не знаю, что будет дальше, я не предсказываю будущее. Я спокоен и сосредоточен на игре. Что случится, то случится. Все будет в порядке. Уверен, мой агент все обсуждает с представителями клуба. Но мое соглашение рассчитано еще на несколько лет, поэтому мы спокойны.

Приоритет – продлить контракт с "Атлетико"? Да, конечно. Я много раз говорил, что всем доволен в этом клубе. Буду рад, если продлю соглашение, – цитирует Облака Marca.

В текущем сезоне Облак сыграл в 31 матче за "Атлетико" и пропустил 25 голов.

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