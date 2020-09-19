Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал конфликт капитана сине-гранатовых Лионеля Месси с руководством клуба.

— Я не буду вступать с ним в конфликт, — цитирует Бартомеу Marca. — Он наш капитан и лидер команды. Я не мог позволить ему покинуть клуб, он лучший в истории, команда нуждается в нем. Наличие Месси — залог успеха.

Я не буду вступать в какие-либо споры с капитаном. Расторжение контракта необходимо обсуждать дома. Нужно поздравить себя с тем, что Месси все еще с нами. Лучший игрок в мире должен быть дома.

Отношения между Жозепом Бартомеу и Лионелем Месси остаются напряженными. Диалог между игроком и функционером так и не налажен.

Бартомеу и Месси до сих пор не разговаривают. Отмечается, что они не общались долгое время — ни лично, ни по телефону.