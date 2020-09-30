Чемпионат Испании, 4-й тур: расписание и трансляции матчей
Четвертый тур чемпионата Испании сезона-2020/21.
29 сентября
«Реал Сосьедад» — «Валенсия» — 0:1 (0:0)
Гол: Гомес, 75.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Сильва (Порту, 67), Мерино, Субименди (Гевара, 67), Янузай (Виллиан Жозе, 67), Исак (Роберто Лопес, 67), Барренечеа (Оярсабаль, 46).
«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Диакаби, Гильямон, Коррейа, Кондогбья, Ли Кан Ин (Гамейро, 70), Муса (Лато, 72), Гомес (Вальехо, 90+3), Бланко (Хасон, 72).
Предупреждения: Кондогбья, 17. Субименди, 35. Гомес, 45+2. Васс, 60. Хосе Гайя, 61. Коррейа, 87.
Судья: Фигероа Васкес.
29 сентября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».
«Хетафе» — «Бетис» — 3:0 (3:0)
Голы: Анхель, 13 (1:0). Кукурелья, 39 (2:0). Анхель, 42 (3:0).
«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом (Палаверса, 86), Суарес (Кабако, 73), Даконам, Оливера, Максимович, Арамбарри (Портильо, 86), Кукурелья, Анхель (Тимор, 73), Кучо Эрнандес (Мата, 62).
«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Манди, Алекс Морено, Каналес, Фекир (Тельо, 72), Виллиам Карвалью (Акуоку, 61), Родригес (Борха Иглесиас, 46), Хуанми (Руибаль, 60), Санабрия (Лорен Морон, 72).
Предупреждения: Суарес, 22. Оливера, 37. Арамбарри, 67. Фекир, 71. Акуоку, 78. Манди, 82. Кабако, 84.
Удаление: Манди, 83.
Судья: Мартинес Мунуэра.
29 сентября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
30 сентября
«Уэска» — «Атлетико»
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, 19:55)
«Реал» — «Вальядолид»
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, 22:25)
1 октября
«Севилья» — «Леванте»
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, 19:55)
«Сельта» — «Барселона»
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, 22:25)
Матч «Гранада» — «Осасуна» перенесен.