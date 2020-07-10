Вратарь «Сельты» Бланко пропустит несколько месяцев из-за травмы

Голкипер «Сельты» Рубен Бланко, который получил повреждение в матче 35-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:1), пропустит остаток сезона, сообщает пресс-служба клуба из Виго. У 24-летнего испанца выявлен разрыв сухожилия прямой мышцы бедра.

В ближайшие дни Бланко перенесет операцию. Сроки восстановления составят от 4 до 5 месяцев. Отметим, что в лазарете «Сельты» также находится вратарь Серхио Альварес.

В сезоне-2019/20 Бланко провел 34 матча за «Сельту» и пропустил 43 гола.

За «Сельту» выступает российский форвард Федор Смолов.