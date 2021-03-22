Вратарь «Барселоны» Нету травмировался на тренировке

Вратарь «Барселоны» Нету получил повреждение на тренировке, сообщает официальный Twitter команды.

У 31-летнего игрока растяжение связок правого голеностопа. О степени серьезности травмы и сроках восстановления будет сообщено позднее.

Нету перешел в «Барселону» летом 2019 года из «Валенсии». Его контракт истекает в июне 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Нету провел за «Барселону» 11 игр и пропустил 8 голов.

