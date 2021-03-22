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Вальдес не договорился с Лапортой и не будет работать в «Барселоне»

22 марта 2021, 23:18
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Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес не будет работать в каталонском клубе, утверждает Marca.

Когда он поддержал нынешнего президента «Барсы» Жоана Лапорты, тот обещал ему найти устраивающую его должность.

Однако Вальдес не пришел к согласию с руководством Лапорты — он не намерен работать тренером вратарей, а именно эту должность ему предложили. Он хочет в будущем стать главным тренером, а работа с вратарями не вписывается в его планы.

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