Зидан заявил, что «Реал» не продаст Варана

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что защитник Рафаэль Варан не продается, несмотря на слухи об интересе к французу со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Конечно, он не продается. Это не только мое мнение, он — часть клуба. Нам посчастливилось убедить Варана перейти в «Реал».

Позиция клуба, тренера, всех людей — Варан не продается. Это очевидно. Моя позиция и позиция клуба ясны», — сказал Зидан AS.

В сезоне-2020/21 Варан провел 31 матч за «Реал», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро.

Француз перешел из «Ланса» в «Реал» летом 2011 года. Защитник трижды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.