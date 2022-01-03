«Атлетик» отдал форварда Морсильо в аренду в «Вальядолид»
«Атлетик» объявил о переходе нападающего Хона Морсильо в «Реал Вальядолид» на правах аренды.
23-летний испанец проведет остаток сезона-2021/22 в команде из Вальядолида.
?? @Jonmorci loaned out to @realvalladolidE until the end of the season.— Athletic Club (@Athletic_en) January 2, 2022
? Best of luck, Jon??
All the details ?#AthleticClub ?
В сезоне-2021/22 Морсильо принял участие в 7 матчах «Атлетика» и не отличился результативными действиями.
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