Тер Штеген установил рекорд «Барселоны» по количеству сухих матчей в сезоне ла лиги

«Барселона» на своем поле разгромила «Бетис» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 4:0.

Таким образом, вратарь каталонцев Марк-Андре тер Штеген провел 24-й матч на ноль в сезоне ла лиги. Немец стал рекордсменом клуба по этому показателю.

Предыдущим лучшим результатом было 23 сухих матча Клаудио Браво в сезоне-2014/15.