15-летний Ямаль стал самым молодым дебютантом «Барселоны» в истории ла лиги

«Барселона» в матче 32-го тура ла лиги обыграла «Бетис» (4:0).

В составе каталонцев на 83-й минуте вышел полузащитник Ламин Ямаль. В 15 лет и 290 дней он побил клубный рекорд в чемпионате Испании, став самым молодым дебютантом. Всего четыре футболиста выходили на поле в ла лиге в более юном возрасте. Рекорд принадлежит Луке Ромеро, который дебютировал за «Мальорку» в сезоне-2019/20 в 15 лет и 219 дней.

Самым юным дебютантом «Барселоны» независимо от турнира в 1912 году стал Паулино Алькантара, выступавший в 15 лет, 4 месяца и 18 дней.