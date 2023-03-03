Тер Штеген сравнялся с Касильясом по количеству сухих матчей в класико

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отыграл на ноль в первом матче 1/2 финала Кубка Испании против «Реала» (1:0).

Таким образом, на счету немецкого голкипера шесть сухих матчей в класико. По этому показателю он сравнялся с легендой «Реала» Икером Касильясом.

Рекордсменом является экс-голкипер «Барсы» Виктор Вальдес, который провел семь матчей на ноль.

Ответный матч состоится 5 апреля на «Камп Ноу». Начало встречи — 22.00 мск.