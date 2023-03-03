Фанаты «Реала» сделали деньги с изображением президента «Барселоны» Лапорты

Болельщики «Реала» принесли на матч 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны» (0:1) фальшивые банкноты. Они сделали купюры 500 евро с изображением президента каталонского клуба Жоана Лапорты.

По информации испанских СМИ, таким образом фанаты мадридского клуба решили выступить против «дела Негрейры».

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.