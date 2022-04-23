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Врач «Барселоны» травмировался, когда оказывал медицинскую помощь игрокам в матче против «Реал Сосьедада»

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Врач «Барселоны» Рикард Пруна травмировался во время матча против «Реал Сосьедада» в 33-м туре чемпионата Испании, сообщает Sport.es.

По данным источника, Пруна поскользнулся и упал во время того, как выходил на поле, чтобы оказать медицинскую помощь одному из травмированных игроков каталонского клуба. Обследование показало, что доктор порвал связки локтя.

В время матча ла лиги «Барселона» провела три вынужденные замены. Из-за повреждений игру не смогли продолжить защитники Рональд Араухо, Дани Алвес и Жерар Пике.

Пруна вернулся в каталонский клуб в 2021 году вместе с нынешним главным тренером Хави. До этого он работал в клубе с 1995 по 2020 годы.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Барселона 32 18 9 5 61-32 63
3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
12
 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
13
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
14
 Р. Вальекано 32 10 7 15 33-38 37
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
Результаты / календарь
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 25
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 27 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 22 1 7
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