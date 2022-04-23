Врач «Барселоны» травмировался, когда оказывал медицинскую помощь игрокам в матче против «Реал Сосьедада»

Врач «Барселоны» Рикард Пруна травмировался во время матча против «Реал Сосьедада» в 33-м туре чемпионата Испании, сообщает Sport.es.

По данным источника, Пруна поскользнулся и упал во время того, как выходил на поле, чтобы оказать медицинскую помощь одному из травмированных игроков каталонского клуба. Обследование показало, что доктор порвал связки локтя.

В время матча ла лиги «Барселона» провела три вынужденные замены. Из-за повреждений игру не смогли продолжить защитники Рональд Араухо, Дани Алвес и Жерар Пике.

Пруна вернулся в каталонский клуб в 2021 году вместе с нынешним главным тренером Хави. До этого он работал в клубе с 1995 по 2020 годы.