Хави считает Дембеле лидером «Барселоны». После поражения от «Кадиса» тренер сказал игрокам брать пример с нападающего

Руководители «Барселоны» проведут очередную встречу с агентами нападающего команды Усмана Дембеле в мае, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 24-летний француз готов выслушать предложения каталонского клуба о новом контракте, так как очень доволен работой под руководством Хави.

Отмечается, что переговоры между полузащитником и «Барселоной» о продлении соглашения возобновятся в мае.

При этом окончательное решение о своем будущем Дембеле примет по окончании сезона.

Также сообщается, что Хави сказал президенту клуба Жоану Лапорте, что продление контракта с Дембеле является для него приоритетом. Тренер считает нападающего новым лидером каталонцев. После поражения от «Кадиса» (0:1) в матче 32-го тура ла лиги он сказал игрокам брать пример с француза.

В нынешнем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал 11 результативных передач в 27 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.