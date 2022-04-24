«Бетис» по пенальти обыграл «Валенсию» и стал обладателем Кубка Испании

«Бетис» в финале Кубка Испании в серии пенальти обыграл «Валенсию».

Основное время завершилось со счетом 1:1. На гол Борхи Иглесиаса валенсийцы ответили точным ударом Уго Дуро. В дополнительное время команды не забили голов. В серии пенальти полузащитник «Валенсии» Юнус Мусах стал единственным, кто не смог реализовать свой удар.

Российский полузащитник «Валенсии» Дмитрий Черышев остался в запасе.

Для «Бетиса» это третья победа в Кубке Испании. Также севильцы дважды проиграли в финале.