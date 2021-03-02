Кандидат в президенты «Барселоны» считает, что Месси уйдет в случае его поражения на выборах

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что в случае его поражения на выборах, клуб не сможет сохранить нападающего Лионеля Месси.

«Месси оценит предложение, которое я ему сделаю. Я уверен, что если выиграю, Месси останется, а если выиграет другой кандидат, Лео уйдет. Его интересуют не только деньги, но и конкурентноспособная команда. Я уверен, что он выслушает мое предложение», — цитирует Лапорту Marca.

Выборы президента «Барселоны» назначены на 7 марта.