Главный тренер команды третьего испанского дивизиона помог травмированному сопернику

Главный тренер «Бадахоса» из третьего испанского дивизиона Фернандо Эстевез помог травмированному игроку «Талаверы», сообщает Marca.

Нападающий Узо Адигибе после столкновения упал на газон. Эстевез, который по профессии врач скорой помощи, встал с тренерской скамейки и побежал помогать травмированному футболисту. Тренер вместе с сотрудниками скорой помощи нес игрока на носилках до машины.

Адигибе уже выписан из больницы. Вечером 21 февраля нигериец написал пост в Twitter, в котором поблагодарил всех за поддержку.

Матч закончился нулевой ничьей.

? M?dico de urgencias de profesi?n, el t?cnico del @CDBadajoz ni lo dud? un instante: sali? enseguida a asistir al jugador rival del @CFTalavera_ ??? ?H?roe en el banquillo! https://t.co/rZ8WYSTwjT — MARCA (@marca) February 22, 2021