Винисиус установил интересный рекорд чемпионата Испании

В матче «Реала» с «Реал Сосьедадом» (0:0) в ла лиге нападающий Винисиус Жуниор установил необычный рекорд, сообщает Opta.

По данным источника, футболист в ходе игры совершив 21 дриблинг, что стало абсолютным рекордом.

В этом сезоне 22-летний бразилец провел 18 матчей в ла лиге, забив 6 голов и сделав 3 ассиста.