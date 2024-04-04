Винисиус стал лучшим игроком месяца в «Реале»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком команды в марте, сообщает пресс-служба мадридцев.

В марте 23-летний бразилец забил шесть мячей в четырех матчах.

Всего на счету Винисиуса в текущем сезоне 28 матчей, 18 голов и 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» может продлить контракт с Винисиусом, чтобы его зарплата была сравнялась с Килианом Мбаппе, который, как ожидается, присоединится к команде летом.