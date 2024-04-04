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Сегодня, 20:37

Феликс заявил, что был бы рад остаться в «Барселоне»

Виктория Кравченко
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Жоау Феликс.
Фото AFP

Футболист «Атлетико» Жоау Феликс, играющий в аренде за «Барселону», поделился мыслями о будущем. Он признался, что был бы счастлив остаться в каталонском клубе.

«Я был бы рад остаться и продолжить выступать за «Барселону», но это не зависит от меня. Посмотрим, что будет в следующем году, мне бы очень хотелось сыграть на новом «Камп Ноу», — цитирует Феликса Jijantes FC в социальных сетях.

После 30 туров ла лиги «Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 67 очков. Контракт Феликса с каталонцами рассчитан до лета 2024 года.

Жоау Феликс
ФК Барселона
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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12.04 22:00
Бетис – Сельта
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13.04 15:00
Атлетико – Жирона
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Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
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Мальорка – Реал
 - : -
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Кадис – Барселона
 - : -
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Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

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 16
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 16
Анте Будимир

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Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
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Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
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Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
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Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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