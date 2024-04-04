Феликс заявил, что был бы рад остаться в «Барселоне»

Футболист «Атлетико» Жоау Феликс, играющий в аренде за «Барселону», поделился мыслями о будущем. Он признался, что был бы счастлив остаться в каталонском клубе.

«Я был бы рад остаться и продолжить выступать за «Барселону», но это не зависит от меня. Посмотрим, что будет в следующем году, мне бы очень хотелось сыграть на новом «Камп Ноу», — цитирует Феликса Jijantes FC в социальных сетях.