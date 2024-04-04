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Сегодня, 21:17

Дрогба поделился мнением о борьбе Винисиуса с расизмом

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба рассказал, что думает по поводу вингера «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, который борется с расизмом.

«Винисиусу придется набраться смелости и продолжать выкладываться на сто процентов, потому что на текущий момент это единственный способ защитить себя, будучи одним из лучших в мире.

Правительства должны быть вовлечены в этот процесс и наказывать за расистские действия. ФИФА и УЕФА могут применять санкции, но без действий правительств государств трудно что-либо сделать», — цитирует Дрогба Mundo Deportivo.

Ранее футболист стал лучшим игроком месяца в «Реале». Ранее сообщалось, что клуб может продлить контракт с Винисиусом, чтобы его зарплата была сравнялась с Килианом Мбаппе, который, как ожидается, присоединится к команде летом.

 
 
Винисиус Жуниор
Дидье Дрогба
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Винисиус стал лучшим игроком месяца в «Реале»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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Бетис – Сельта
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13.04 15:00
Атлетико – Жирона
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Р. Вальекано – Хетафе
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Мальорка – Реал
 - : -
13.04 22:00
Кадис – Барселона
 - : -
14.04 15:00
Лас-Пальмас – Севилья
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

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Артем Довбик

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Жирона

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Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
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Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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