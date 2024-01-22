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Сегодня, 17:06

Винисиус: «Я мог бы остаться в «Реале» до конца карьеры, но клуб моей жизни — «Фламенго»

Алина Савинова
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что готов покинуть мадридский клуб только ради «Фламенго».

«Думаю, я мог бы остаться здесь [в «Реале»] до конца своей карьеры, но клуб моей жизни — «Фламенго». Я обещал отцу, что однажды вернусь туда. Я должен сдержать это обещание», — приводит Mirror слова Винисиуса.

При этом футболист отметил, что ему нравится жить в испанском Мадриде.

«Я вообще люблю жизнь здесь, и у моей семьи все хорошо. Когда мои близкие выходят на прогулку, люди узнают их и желают нам много счастья. Я открыл для себя здесь новую жизнь, новые эмоции. «Реал» уникален. Все во всем мире говорят об этом клубе. Он мне нравится», — добавил игрок.

20 января появилась информация о том, что Жуниор пригрозил руководству клуба уйти из команды, если «Реал» приобретет форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Также сообщалось, что в подписании бразильца заинтересован «Манчестер Юнайтед».

За основную команду «Фламенго» форвард выступал с 2017 по 2018 год. В академию бразильского клуба он пришел в 2005-м.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/vinicius-junior-realmadrid-transfer-manutd-31921365
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
ФК Фламенго
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
2
 Реал 20 16 3 1 43-13 51
3
 Барселона 20 13 5 2 40-24 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
12
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
13
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 21 0 6 15 21-46 6
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19.01 23:00
Алавес – Кадис
 1 : 0
20.01 16:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 0 : 2
20.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 1 : 1
20.01 20:30
Валенсия – Атлетик
 1 : 0
20.01 23:00
Сельта – Р. Сосьедад
 0 : 1
21.01 16:00
Осасуна – Хетафе
 3 : 2
21.01 18:15
Реал – Альмерия
 3 : 2
21.01 20:30
Бетис – Барселона
 2 : 4
21.01 23:00
Жирона – Севилья
 5 : 1
22.01 23:00
Гранада – Атлетико
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 14
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 13
П
Савио

Савио

Жирона

 7
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Алекс Баэна

Вильярреал

 6
Ян Коуту

Ян Коуту

Жирона

 6
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 13 2 1
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Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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