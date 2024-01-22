Президент «Кадиса» отреагировал на слухи о назначении Абаскаля на пост главного тренера

Президент «Кадиса» Мануэль Вискаино заявил, что Гильермо Абаскаль не станет новым тренером испанской команды, сообщает Canal Amarillo.

По данным источника, в эфире передачи Gol a Gol Вискаино также исключил кандидатуры Пабло Мачини, Руби и Диего Мартинеса. Он добавил, что некоторые тренеры из данного списка были близки к назначению в клуб, однако по разным причинам не смогли подписать соглашение с «Кадисом».

Контракт 34-летнего Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Ранее «Кадис» объявил об отставке Серхио Гонсалеса.

Испанский клуб занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.