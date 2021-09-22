Лапорта провел переговоры о продлении контракта с Дембеле

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ведет работу по продлению контракта с нападающим Усманом Дембеле. Он лично провел встречу с футболистом и агентом игрока, сообщает Sport.es.

Действующее соглашение французского игрока истекает уже 30 июня следующего года, поэтому каталонский клуб спешит с продлением сделки, чтобы футболиста не переманили другие клубы уже в зимнее трансферное окно.

«Барселона» намерена предложить Дембеле еще два года сотрудничества, несмотря на его регулярные травмы, от последствий одной из которых Усман восстанавливается до сих пор.

Дембеле выступает за «Барселону» с лета 2017 года.