Лапорта провел переговоры о продлении контракта с Дембеле
16:58
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ведет работу по продлению контракта с нападающим Усманом Дембеле. Он лично провел встречу с футболистом и агентом игрока, сообщает Sport.es.
Действующее соглашение французского игрока истекает уже 30 июня следующего года, поэтому каталонский клуб спешит с продлением сделки, чтобы футболиста не переманили другие клубы уже в зимнее трансферное окно.
«Барселона» намерена предложить Дембеле еще два года сотрудничества, несмотря на его регулярные травмы, от последствий одной из которых Усман восстанавливается до сих пор.
Дембеле выступает за «Барселону» с лета 2017 года.
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