«Барселона» назвала новых капитанов команды после ухода Месси
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«Барселона» на официальной странице в Twitter объявила новых капитанов команды после ухода нападающего Лионеля Месси.
Первом капитаном каталонцев теперь будет полузащитник Серхио Бускетс. Вице-капитаном будет защитник Жерар Пике. Также в число игроков, которые могут выйти на поле с капитанской повязкой, вошли Серхи Роберто и Жорди Альба.
Напомним, 5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего Месси. Аргентинец покинул клуб из-за финансовых и структурных ограничений в чемпионате Испании.
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