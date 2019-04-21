"Вильярреал" победил "Леганес" и поднялся на 14-е место

"Вильярреал" обыграл "Леганес" в матче 33-го тура чемпионата Испании (2:1). Хозяева набрали 36 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице. Гости с 41 баллом располагаются на 12-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

33-й тур

"Вильярреал" - "Леганес" - 2:1 (0:0)

Голы: Бакка, 64 (1:0). Токо-Экамби, 80 (2:0). Эль-Жар, 87 - с пенальти (2:1).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Кинтилья, Касорла, Иборра, Пабло Форнальс, Чиквуэзе (Педраса, 84), Бакка (Касерес, 75), Токо-Экамби (Морено, 89).

"Леганес": Куэльяр, Ньом, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса (Эль-Жар, 71), Рубен Перес, Херард Гумбау, Оскар Родригес (Мерино, 77), Каррильо (Эн-Несири, 57), Брэйтуэйт.

Предупреждения: Омеруо, 90. Андрес Фернандес, 90. Касерес, 90+1.

Судья: Прието Иглесиас.

21 апреля. Вильярреал. Стадион "Керамика".

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