«Вильярреал» победил «Эйбар»

«Эйбар» в гостях проиграл «Вильярреалу» (1:2) в матче 2-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев голы забили форварды Херард Морено и Пако Алькасер. У «Эйбара» единственный забитый мяч на счету нападающего Кике Гарсии.

«Вильярреал» с 4 баллами занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Эйбар» — одно очко и 10-я строчка.

Чемпионат Испании. Лига 1

2-й тур

«Вильярреал» — «Эйбар» — 2:1 (0:0)

Голы: Кике Гарсия, 50 (0:1). Морено, 63 (1:1). Пако Алькасер, 71 (2:1).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса, Пау Торрес, Парехо, Коклен, Мойсес Гомес, Пако Алькасер (Тригерос, 85), Морено, Чиквуэзе (Кубо, 85).

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Корреа, Оливейра, Рафа Суариш, Альварес (Кике, 89), Ресио (Серхио Энрич, 84), Экспосито, Педро Леон, Кике Гарсия (Кондзер, 84), Инуи.

Предупреждения: Ресио, 24. Коклен, 39.

Судья: Фигероа Васкес (Испания).

19 сентября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».