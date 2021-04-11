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Черышев включен в основной состав «Валенсии» на матч против «Реала Сосьедада»

16:07
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«Валенсия» примет на своем поле «Реал Сосьедад» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев включен в стартовый состав на эту встречу.

«Валенсия» за 29 матчей набрала 33 очка и с этим показателем занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал Сосьедад», в активе которого 46 очков после 29 матчей, находится на 5-й позиции.

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