Черышев включен в основной состав «Валенсии» на матч против «Реала Сосьедада»
«Валенсия» примет на своем поле «Реал Сосьедад» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев включен в стартовый состав на эту встречу.
«Валенсия» за 29 матчей набрала 33 очка и с этим показателем занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал Сосьедад», в активе которого 46 очков после 29 матчей, находится на 5-й позиции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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