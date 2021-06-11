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«Бешикташ» интересуется Люком де Йонгом

10:24
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«Бешикташ» заинтересован в нападающем «Севильи» Люке де Йонге, сообщает AS.

По информации источника, агент 30-летнего голландца уже провел переговоры с турецким клубом. Сообщается, что на форварда также претендует ПСВ.

В сезоне-2020/21 де Йонг провел 48 матчей за «Севилью», на его счету 9 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/06/11/primera/1623374216_416047.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=Mg%3D%3D&m4=dmlkZW8%3D&m5=MjM%3D

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Иван Торопцев все материалы автора
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