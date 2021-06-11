«Бешикташ» интересуется Люком де Йонгом

«Бешикташ» заинтересован в нападающем «Севильи» Люке де Йонге, сообщает AS.

По информации источника, агент 30-летнего голландца уже провел переговоры с турецким клубом. Сообщается, что на форварда также претендует ПСВ.

В сезоне-2020/21 де Йонг провел 48 матчей за «Севилью», на его счету 9 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.