«Бешикташ» интересуется Люком де Йонгом
10:24
«Бешикташ» заинтересован в нападающем «Севильи» Люке де Йонге, сообщает AS.
По информации источника, агент 30-летнего голландца уже провел переговоры с турецким клубом. Сообщается, что на форварда также претендует ПСВ.
В сезоне-2020/21 де Йонг провел 48 матчей за «Севилью», на его счету 9 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/06/11/primera/1623374216_416047.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=Mg%3D%3D&m4=dmlkZW8%3D&m5=MjM%3D
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю