"Вильярреал" - "Барселона" - 4:4: видео всех голов матча

"Вильярреал" и "Барселона" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Испании – 4:4.
Гости быстро провели два гола, отличились Филиппе Коутинью и Малком. В первом тайме хозяева отыграли один мяч – забил Чиквуэзе, сразу после перерыва Карл Токо-Экамби сравнял счет, а затем Карлос Бакка и Иборра вывели свою команду вперед. В концовке "Вильярреал" остался вдесятером, а у "Барсы" точные удары нанесли Лионель Месси и Луис Суарес.
Чемпионат Испании. 30-й тур
"Вильярреал" – "Барселона" – 4:4 (1:2)
Голы: Коутинью, 12 (0:1). Малком, 16 (0:2). Чиквуэзе, 23 (1:2). Токо-Экамби, 50 (2:2). Иборра, 62 (3:2). Бакка, 80 (4:2). Месси, 90 (4:3). Суарес, 90+3 (4:4).
Удаление: Альваро Гонсалес, 86.
Чемпионат Испании, лига 1: турнирная таблица, расписание и результаты матчей