Дубль Гризманна помог «Барселоне» обыграть «Вильярреал»
«Барселона» обыграла «Вильярреал» в матче 32-го тура чемпионата Испании (2:1).
Главным героем встречи стал форвард каталонцев Антуан Гризманн, который оформил дубль. У хозяев отличился Саму Чиквуэзе. Во втором тайме у «Вильярреала» был удален Ману Тригерос.
«Барселона» идет на 3-м месте в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» занимает 7-ю строчку.
Чемпионат Испании. Лига 1
32-й тур
«Вильярреал» — «Барселона» — 1:2 (1:2)
Голы: Чиквуэзе, 26 (1:0). Гризманн, 28 (1:1). Гризманн, 35 (1:2).
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль (Марио Гаспар, 89), А.Морено (Эступиньян, 60), Пау Торрес, Фойт, Парехо, Капуэ (Мойсес Гомес, 76), Тригерос, Пако Алькасер (Коклен, 60), Х.Морено, Чиквуэзе (Пино, 89).
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Лангле, Мингеса, Дест (Сержи Роберто, 46), Бускетс (Араухо, 88), де Йонг, Месси, Гризманн (Дембеле, 80), Педри (Мориба, 64).
Предупреждения: Гризманн, 50. Альбиоль, 66. Пау Торрес, 74. Бускетс, 82. Мингеса, 90+3.
Удаление: Тригерос, 65.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
25 апреля. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
Методология
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