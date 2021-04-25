«Севилья» победила «Гранаду»
«Севилья» в матче 32-го тура чемпионата Испании на своем поле победила «Гранаду» со счетом 2:1. Победный гол забил Лукас Окампос.
«Севилья» занимает четвертое место в таблице. «Гранада» — восьмая.
Чемпионат Испании
Лига 1
32-й тур
«Севилья» — «Гранада» — 2:1 (1:0)
Голы: Ракитич, 16 — с пенальти (1:0). Окампос, 53 (2:0). Сольдадо, 90 — с пенальти (2:1).
«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Васкес, 87), Фернанду Режес, Гомес (Оливер Торрес, 73), де Йонг (Хоан Хордан, 59), Сусо (Эн-Несири, 59), Окампос (Гудель, 86).
«Гранада»: Силва, Фулькье, В.Диас, Перес (Кини, 46), Санчес, Нева (Хорхе Молина, 72), Гоналон (Монторо, 59), Кенеди (Мачис, 46), Эррера, Пуэртас, Суарес (Сольдадо, 68).
Предупреждения: Кенеди, 34. Пуэртас, 67. Монторо, 87. Акунья, 90. Кунде, 90+2.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).
25 апреля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
«Сельта» — «Осасуна» — 2:1 (1:0)
Голы: Аспас, 42 (1:0). Мурильо, 64 (2:0). Торрес, 77 — с пенальти (2:1).
«Сельта»: Вильяр, Мальо (Васкес, 7), Мурильо, Айду, Фонтан (Араухо, 82), Суарес, Тапия, Нолито (Бельтран, 61), Аспас, Мина (Кариколь, 82), Мендес (Солари, 61).
«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, Хонас Ромалью, У.Гарсия, Крус (Санчес, 46), Ойер (Авила, 73), Брашанац, Р.Гарсия (Торрес, 46), Монкайола, Будимир (Гальего, 74), Барха (Хони, 46).
Предупреждения: Крус, 25. Брашанац, 32. Ойер, 36. Аспас, 75. Санчес, 88.
Судья: Сото Градо (Испания).
25 апреля. Виго. Стадион «Балаидос».
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